شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على موقع "تويتر" أن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران، وأن جهود المملكة والامارات تمثل الركيزة الاساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية، وأن هناك تجاوب ملموس ومسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار. وأضاف آل جابر أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات، وتؤكد انهم يمثلون مع اخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الايراني الخبيث في اليمن. وأكد السفير آل جابر أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتاثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوه، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده امام مختلف توجهات وافكار ومطالب مؤيديهم، وتثمن المملكة حرص الجميع على الحوار وتجنب اراقة الدماء.

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على موقع "تويتر" أن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران، وأن جهود المملكة والامارات تمثل الركيزة الاساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية، وأن هناك تجاوب ملموس ومسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار. وأضاف آل جابر أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات، وتؤكد انهم يمثلون مع اخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الايراني الخبيث في اليمن. وأكد السفير آل جابر أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتاثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوه، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده امام مختلف توجهات وافكار ومطالب مؤيديهم، وتثمن المملكة حرص الجميع على الحوار وتجنب اراقة الدماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر: المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.