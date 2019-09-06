بالأسماء.. الإعلان عن حكومة جديدة في السودان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الخميس قائمة أعضاء وزراء الفترة الانتقالية بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في البلاد.

وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيراً، وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.

وهذه أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان الماضي على وقع احتجاجات واعتصامات ضد نظامه.

وجاء التشكيل الوزاري كالتالي:

– وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس

– وزارة المالية إبراهيم أحمد البدوي

– وزارة الصحة د.أكرم التوم

– وزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله

– وزارة الإعلام فيصل محمد صالح

– وزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني

– وزارة الشباب والرياضة ولاء البوشي

– وزارة العدل نصر الدين عبد الباري

– وزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم

– وزارة التعليم العالي انتصار صغيرون

– وزارة التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ

– وزارة الزراعة عيسى عثمان شريف

– وزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي

– وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح

– وزارة الدفاع الفريق أول جمال عمر

– وزارة الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس

– وزارة الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم

– وزارة الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي

وأُرجئ إعلان وزارتين هما البنية التحتية والنقل، والثورة الحيوانية والسمكية.

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وكانت قائمة بمعظم تلك الأسماء جرى تداولها خلال اليومين الماضيين.

وأثناء إعلان مرسوم تشكيل الحكومة تعهد رئيس الحكومة السودانية بالالتزام الصارم بالعدالة وتبني سياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولا وأخيرا.

وقال حمدوك إن أولويات حكومته تتمثل في وقف الحرب أولاً وبناء السلام. وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة من المجلس السيادي ومجلس الوزراء لوضع إطار عام لمفوضية السلام.

وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وأشاد رئيس الحكومة باستعداد الحركات المسلحة للسلام، وقال إنها شريكة في الثورة “والفرص مواتية لتحقيق السلام في البلاد”‎.

يشار إلى أن حمدوك تولى منصبه في 21 آب الماضي وسيقود الحكومة لفترة انتقالية تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.