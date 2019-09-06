بعد 37 عامًا في الحكم.. وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر 95عامًا

الموجز

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بقبضة حديدية بين 1980 و2017 عن عمر 95 عامًا، حسبما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الجمعة.

وكتب منانغاغوا في تغريدة «أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي».

وتابع: «كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصر لعموم أفريقيا كرّس حياته لتحرير شعبه. لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام».

وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا السابقة عند استقلالها عام 1980.

وكان موغابي يتلقى العلاج الطبي الذي لم يفصح عن طبيعته، لكن وكالة رويترز ذكرت في نوفمبر الماضي أنه لم يعد قادرا على السير.

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وقالت عائلة موغابي، إنه توفي بعد صراع مع المرض. وكان الرئيس السابق يعالج في مستشفى بسنغافورة منذ أبريل.

وأطيح بموغابي من الرئاسة في نوفمبر 2017، بعدما ظل في سدة الحكم لأكثر 3 عقود.

وفاز موغابي بأول انتخابات في زيمبابوي بعد الاستقلال ليصبح رئيسا للوزراء في عام 1980. وفي عام 1987 ألغي المنصب ليتولى بعدها رئاسة البلاد.

وحظيت الأعوام الأولى لموغابي في الحكم بكثير من الثناء لأنه ساعد على توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأغلبية السود، لكن برنامج إصلاح الأراضي المثير للجدل تسبب في انهيار اقتصادي، وثارت في أعوامه الأخيرة الكثير من المزاعم حول الفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.