يطبق خلال أيام.. 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر لانتهاك حرمة الحياة الخاصة و5 ملايين عقوبة التعدي على أنظمة معلومات الدولة بقانون «الجرائم الإلكترونية»

الموجز- ممدوح محمد

لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، تستعد الحكومة لإعلان اللائحته التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، والذي أقره البرلمان العام الماضي.

ويتضمن القانون عدد من العقوبات لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وأقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الماضي، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي من المتوقع تطبيقه خلال أيام، وينص على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لأي مواطن أو ينشر صورًا له سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة أو إرسال رسائل إليه بكثافة دون موافقته.

القيم الأسرية

ونصت المادة ٢٥ من القانون، على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه.

ترويج سلع أو خدمات بدون موافقة

وكذلك نصت المادة على ذات العقوبة لكل من منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

انتهاك الصور الشخصية

وأيضا نصت المادة بذات العقوبة، لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

نص المادة 25

كما جاء نص المادة ٢٥ من القانون والمتعلقة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، كالتالي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو إرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح

بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة."

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اختراق موقعًا أو حسابًا

ونصت المادة ٢٠ من القانون، على معاقبة كل من يعتدى على دخل عمدا أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

كما تضمنت المادة، ذات العقوبة، لكل من دخل إلى تلك الحسابات أو المواقع بطريق الخطأ غير العمدى وبقى بدون وجه حق، أو من تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

السجن والغرامة

ونصت المادة على معاقبة كل من يقوم بذلك، بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية.

مليون جنيه غرامة

وشددت المادة، العقوبة لتصل إلى السجن والغرامة التي لاتقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ٥ مليون جنيه، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت.

نص المادة

وجاء نص المادة 20 بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، كالتالى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها".

واضافت المادة:" فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه".

وتابعت:" في جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".

يذكر أن الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.