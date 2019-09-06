قتيل نتيجة حريق في معمل في قب الياس

عملت عناصر من الدفاع المدني عند السادسة من صباح اليوم على اخماد حريق شب داخل معمل سيكومو للكرتون في قب الياس في البقاع الاوسط، حيث سمع دوي إنفجار تبين أنه ناتج عن المرجل البخاري الذي انفجر وتسبب بانهيار حائط داخل المعمل واندلاع حريق وسقوط قتيل من صفوف العمال ويدعى خ.بربر من بلدة سعدنايل.
وقد سارعت العناصر للعمل على إخماد النيران وقاموا بتبريد رقعة الحريق منعا من تجدده.
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