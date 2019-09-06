قتيل نتيجة حريق في معمل في قب الياس

عملت عناصر من ​الدفاع المدني​ عند السادسة من صباح اليوم على ​اخماد حريق​ شب داخل معمل سيكومو للكرتون في ​قب الياس​ في ​البقاع الاوسط​، حيث سمع دوي إنفجار تبين أنه ناتج عن المرجل البخاري الذي انفجر وتسبب ب​انهيار حائط​ داخل المعمل و​اندلاع حريق​ وسقوط قتيل من صفوف ​العمال​ ويدعى خ.بربر من ​بلدة سعدنايل​.

وقد سارعت العناصر للعمل على إخماد النيران وقاموا بتبريد رقعة الحريق منعا من تجدده.