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قتيل نتيجة حريق في معمل في قب الياس

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عملت عناصر من ​الدفاع المدني​ عند السادسة من صباح اليوم على ​اخماد حريق​ شب داخل معمل سيكومو للكرتون في ​قب الياس​ في ​البقاع الاوسط​، حيث سمع دوي إنفجار تبين أنه ناتج عن المرجل البخاري الذي انفجر وتسبب ب​انهيار حائط​ داخل المعمل و​اندلاع حريق​ وسقوط قتيل من صفوف ​العمال​ ويدعى خ.بربر من ​بلدة سعدنايل​.

وقد سارعت العناصر للعمل على إخماد النيران وقاموا بتبريد رقعة الحريق منعا من تجدده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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