سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الى متى مكابرة أهل السلطة؟ تجاهلتم غالبية ملاحظاتنا بموضوع الموازنة وكل تحذيراتنا وتصنيفات المؤسسات الدولية. تستخفون بتصاريح دوكان وبعقول المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من استهتاركم واستخفافكم وصولا لإضرام النار بأجسادهم".
وأضاف في تغريدته: "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وتابع قائلا "صار بدا ثورة".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد لاهل السلطة: المواطنون الذين ضاقوا ذرعا من استهتاركم واستخفافكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.