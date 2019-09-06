فادي سعد لاهل السلطة: المواطنون الذين ضاقوا ذرعا من استهتاركم واستخفافكم

سأل عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الى متى مكابرة أهل السلطة؟‬ ‫تجاهلتم غالبية ملاحظاتنا بموضوع ​الموازنة​ وكل تحذيراتنا وتصنيفات المؤسسات الدولية.‬ ‫تستخفون بتصاريح دوكان‬ وبعقول المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من استهتاركم واستخفافكم وصولا لإضرام النار بأجسادهم‬‫".

وأضاف في تغريدته: "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وتابع قائلا "صار بدا ثورة".