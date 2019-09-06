الدفاع المدني: مهمات انقاذ واسعاف واخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية، تمكنوا خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد47): أعشاب (عدد38):

بيروت (عدد1):أرض جلول.

جبل لبنان(عدد15) : البربارة - جون - زنيعار - بعقلين - المشرف - الفنار - فرن الشباك - علمان - الشويفات - وادي الزينة - كفردبيان - العقيبة.

وأشجار : سبلين - مشحلان - الفيدار. البقاع(عدد4): ضهور زحلة - رياق - تعنايل.

وأشجار في جلالا. الجنوب (عدد11): بيصور - الشواكير - العباسية - حاروف - لبعا - جويا - دير كيفا -جزين.

وأشجار: حولا - علما الشعب - قانا. الشمال (عدد7) : بصرما - السويسة - حلبا - المنية - الحويش - الحيصة - علما. منازل (عدد1) : قب الياس. مؤسسات(عدد5) : داخل متجر في حارة حريك - داخل مطعم في الكلسيك - داخل معمل في المنية - داخل مستودع في بعاصير - داخل معمل في قب الياس. Advertisements نفايات (عدد3): زغرتا.

وأعشاب: دده - داوود العلي. - حوادث سير(عدد1):الكحالة وسحب السيارة من الطريق وتأمين حركة المرور - الحمرا ونقل جريح الى المستشفى - صور ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف:(12) حالة طارئة. - مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد1) : طريق الجديدة. - سلامة عامة (عدد2) : طريق المطار - الرويس. مجموع المهام المنفذة خلال 24 ساعة الأخيرة : 63 مهمة. وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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