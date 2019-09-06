أسامة سعد: الحق يستدعي الغضب ويستدعي الوعي ويستدعي الثورة

لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ما يفوق الوقاحة والفجور، ثلاثة عقود من النهب و الفشل و إفقار الشعب. جهات السلطة نحو قرارات غير شعبية. هل ننتظر؟ هل نغضب؟"، مشددا على أن "الحق لا يتوافق مع إستسلام لظلم أو إستكانة لجبروت الحق يستدعي الغضب ويستدعي الوعي ويستدعي الثورة".

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