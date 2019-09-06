الحريري: مبروك للسودان وللمرأة العربية تعيين اول وزيرة خارجية في تاريخها

اعتبر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ان بعد اول وزيرة مالية وأول وزيرة داخلية في ​لبنان​، تسجل ​السودان​ اليوم تقدما جديدا بتعيين أسماء عبدالله اول وزيرة خارجية في تاريخها" خاتما بالقول: "مبروك للسودان وللمرأة العربية في كل مكان".

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