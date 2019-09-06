قاسم هاشم: لوضع خطة تنفيذية للقاء بعبدا الاقتصادي بأسرع وقت

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "ما تم التفاهم عليه في لقاء بعبدا الاقتصادي لإنقاذ الوطن من الأزمة المتحكمة بواقعه المالي والاقتصادي يحتاج الى وضع خطة تنفيذية بأسرع وقت لان التحديات التي نواجهها لا تحتمل الترف والانتظار".
واشار هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المسؤولية تتطلب تضافر الجهود لتاخذ الامور مسارها الطبيعي دون مماطلة او تلكوء، لاننا أصبحنا في سباق مع الوقت وما علينا الا اغتنام الفرص لنتجنب اي منزلقات نحن بغنى عنها في هذه الظروف الدقيقة".
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