ميركل تدعو لحل سلمي للأوضاع في هونغ كونغ

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أنها ناقشت التطورات في ​هونغ كونغ​ مع رئيس مجلس ​الدولة​ ​الصين​ي لي كه تشيانغ ودعت إلى حل سلمي للأوضاع في المدينة. وقال لي في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع ميركل في بكين إن "الصين تريد منع الاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة التي هزتها الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية".

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