السجن 58 عاماً لزوجة رئيس هندوراس السابق

تواجه زوجة رئيس هندوراس السابق السجن لـ58 لتورطها في الاحتيال والاستيلاء على المال العام.
وأكد ناطق باسم المحكمة العليا في هندوراس صدور حكم بالسجن لمدة 58 سنة على سيدة البلاد الأولى سابقاً، روزا إلينيا بونيلا، بتهم الاحتيال والاستيلاء على الأموال بلا مبرر.
وظلت عقيلة الرئيس السابق، بوفيريو لوبو، البالغة من العمر 52 سنة، رهن الاحتجاز منذ شباط 2018. واتُهمت بونيلا بإساءة استخدام ما قدره 780 ألف دولار بين سنتي 2010 و2014، حيث كان من المفترض أن تستغل هذه الأموال في دعم برامج تنموية واجتماعية، بعد الحصول عليها في شكل تبرعات دولية أو أموال عامة.
ووفقاً للنيابة العامة، فإن بونيلا استخدمت الأموال في دفع فواتير طبية، إلى جانب شراء مجوهرات ونفقات شخصية أخرى.
من جهته، قال محامي دفاع بونيلا إن موكلته بريئة، كما أكد أنه سيقدّم طعناً ضد الحكم، في محاولة أخيرة لتجنب قضاء فترة السجن الطويلة.
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