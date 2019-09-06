عمران خان توعد الهند بـ"أقوى رد" ودعا العالم للنظر في تأمين نووي نيودلهي

ذكر رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​ أن إجراءات ​الهند​ الأخيرة في إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه تشكل خطرا على أمن بلاده، متوعدا ​نيودلهي​ بـ"أقوى رد ممكن" عليها.

ووصف خان في رسالة نشرتها "إذاعة باكستان" الرسمية بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الوطني، السلطات الهندية بأنها فاشية، متهما إياها بـ"ممارسة الإرهاب ضد الناس الأبرياء والعزل" في الإقليم المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي والمدار من قبل الهند.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير ذو الأغلبية المسلمة يتمتع به منذ عام 1947 يشكل خطرا على أمن باكستان ووحدتها، قائلا إن الإجراءات الهندية تحرم سكان الإقليم من حق تقرير مصيرهم، في مخالفة لقرارات ​الأمم المتحدة​.

كما تطرق خان إلى خطط نيودلهي إسقاط الجنسية عن مليوني شخص، كثيرون منهم مسلمون، في ولاية آسام، ضمن إطار ما يسمى حملة "تثبيت الجنسية".