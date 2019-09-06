مغرد بصورة.. يحرج الشرطة ويثير الجدل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن الرجل رصد عناصر الشرطة يقفون مركبة دوريتهم في موقف مخصص للنساء اللاتي لديهن أطفال، في مرآب تحت الأرض في مقاطعة لانكشر شمال غرب إنجلترا.
وقام هذا المتسوق بتصوير الدورية ونشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وأرفق الصورة بسؤال للشرطة قال فيه " أليس الأمر غير قانوني عندما تركن سيارة الشرطة في مكان مخصص للنساء والأطفال ولا يكون لديك أطفال؟".
وردت الشرطة على المغرد الذي سمى نفسها بـ"أوليفر"، "مرحبا. نقترح عليك إحالة الأمر إلى صاحب موقف السيارات الخاص".
لكن هذا الرد لم يعجب "أوليفر"، فقال " لا. أريد أن أحيل الأمر عليكم (في الشرطة البريطانية)".
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وبعد ذلك، قالت الشرطة إنه عناصر الدورية أوقفوا سيارتهم بسرعة من أجل التعامل مع حادث ما في المكان.
وسارع المغرد للرد على الشرطة، قائلا إنه شاهد عناصر الشرطة وهم يشترون طعاما من مكان قريب،
أثارت المحادثة بين "أوليفر" والشرطة نقاشا على شبكات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء، بين من أشاد بتصرف الأول خاصة أن يمثل نوعا من الرقابة على سلوك الشرطة.
وفي المقابل، قال آخرون إن بأنه يمكن السماح للشرطة باستخدام المكان لأن موقف السيارات كان فارغا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.