وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موغابي

وكان موغابي يتلقى العلاج الطبي الذي لم يفصح عن طبيعته، لكن وكالة رويترز ذكرت في نوفمبر الماضي أنه لم يعد قادرا على السير.

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وأُجبر موغابي (94 عاما) على الاستقالة في نوفمبر 2017 إثر انقلاب نفذه الجيش، وذلك بعد أن حكم البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية لنحو أربعة عقود منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.