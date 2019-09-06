دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بي.بي.سي: وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاما

(رويترز) - نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال، أنه توفي عن عمر يناهز 95 عاما.

وأضاف التقرير أنه توفي بعد صراع مع المرض.

وأطاح انقلاب عسكري بموجابي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 لينهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)