شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل"نقل النواب" يطالب بالتصدى للسيارات المتهالكة.. ويؤكد:مأوى للعناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ظاهرة وجود السيارات المهجورة والمتهالكة فى الشوارع أصبحت مخيفة، مطالبا بتشريع حاسم يقضى على هذه الظاهرة التى أصبحت فى تزايد، ومأوى للخارجين عن القانون والإرهاب والدعارة.

وقال عضو مجلس النواب، أن هناك دراسة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية تم إعدادها منذ 10 سنوات أشارت إلى وجود 7 آلاف سيارة خردة تنتشر فى شوارع القاهرة والجيزة، ويستغلها الخارجون عن القانون وأطفال الشوارع فى الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية، فماذا عن الآن، وقد انضم الإرهابيون إلى هؤلاء.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن هذه السيارات أصبحت قنابل موقوتة تنتظر الانفجار فى أى لحظة، لما تشكله من خطر على الأمن العام وسلامة المجتمع، خاصة بتواجدها وسط الكتل السكنية، ما يهدد حياة وصحة المواطنين، وأزمات المرور المتكررة، مضيفا "يتم استخدامها مقالب عمومية للقمامة، وهى مرتع للفئران والناموس والحشرات ومصدر للأوبئة والأمراض والروائح الكريهة، نظراً لغياب الرقابة وتقاعس رؤساء الأحياء عن القيام بمسئوليتهم".

وطالب "زين" المحليات فى حال إذا وجدت سيارات مهجورة فى أى محافظة تقوم بالتنسيق أو إبلاغ الشرطة والأمن، فمن الممكن أن تكون مسروقة، وحتى لا تتفاقم مشكلة السيارات المهجورة.