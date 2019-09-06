تداول 336 شاحنة و104 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 336 شاحنة بضائع و104 سيارة. وشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين كوين نفرتيتي وسينا وعلى متنهما 58 شاحنة. من جانب آخر يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 9 شاحنة و11 سيارة ومغادرة السفينة Ocean galaxy وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 74 شاحنة و29 سيارة.

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