الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب ا):

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى المستمرة منذ 30 مارس العام الماضي، وذلك للأسبوع الـ73 على التوالي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" بمخيمات العودة،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأكدت مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن، مشددة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها "الاحتلال"، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 سنة.

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كماأكدت الهيئة على سلمية المسيرة وجماهيريتها.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات "جمعة حماية الجبهة الداخلية" مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية اليوم الجمعة.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين "المحتلة"، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.