ظريف: تحقيق أمن منطقة "الخليج الفارسي" رهن بتعاون دولها

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران/جاكرتا- (د ب ا):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمن منطقة الخليج رهن بتعاون دولها لأنه على مدى قرون طويلة قامت دول المنطقة بتوفير أمنها دون الآخرين.

و أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) ، أن ظريف قال للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية رتنو مرسودي صباح اليوم الجمعة: على مدى قرون ، تم توفير الأمن في منطقة الخليج الفارسي من قبل دول المنطقة و حاليا أيضا لا يستتب الأمن فيها دون تعاون هذه الدول".

و أشار ظریف إلى وجهات نظر إيران وإندونيسيا المشتركة حول القضية الفلسطينية قائلا، بيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين في العالم، و يتابع البلدان أهدافا مشتركة في هذا المجال.

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و تباحث ظريف مع مرسودي خلال اللقاء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية وقضايا العالم الاسلامي.

يذكر أن منطقة الخليج قد شهدت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين هجمات على اربع سفن قرب مياه الامارات، وعلى اثنتن في خليج عمان، مما دفع الولايات المتحدة إلى طرح فكرة تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة، ولكن إيران ذكرت ان هذه الخطوة من شأنها أن تقوض استقرار المنطقة

كما تتعرض ايران لعقوبات من جانب الولايات المتحدة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

من جهتها، اعلنت ايران عن خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.