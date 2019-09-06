​بالصور..أتوبيس "التأمين الشامل" يصل بورسعيد لتوعية المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
وصل أتوبيس منظومة التأمين الصحي الشامل التابع لوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة بورسعيد، لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة.
واستقل الأتوبيس المكشوف عدد من الشباب تمهيدا للتوجه إلى تجمعات المواطنين بكافة أحياء المحافظة، للتعريف بالمنظومة الجديدة وأليات التسجيل، وكذاك الفرق بين الوحدة الصحية والمستشفى فى الحصول على الخدمة ونظم الإحالة.
كما ستتضمن حملات التوعية التأكيد على المواطنين أن التسجيل فى المنظومة الجديدة شرط الحصول على الخدمة، وأن سداد الاشتراكات والمساهمات يكون للقادرين فقط، بينما غير القادرين تتحمل الدولة عنهم المصاريف وكافة تكاليف العلاج.
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