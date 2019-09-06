اليابان / 35 جريحا على الأقل في اصطدام بين قطار وشاحنة بالقرب من طوكيو

وكالات- أدى حادث اصطدام بين قطار وشاحنة في يوكوهوما ضاحية طوكيو إلى جرح 35 شخصا أحدهم إصابته خطيرة، حسبما أعلنت صباح اليوم الخميس 5 أوت 2019 فرق الإنقاذ وشركة سكك الحديد اليابانية.
وقال ريو ناغاكورا المسؤول في وحدة إدارة الأزمات في يوكوهاما "جرح 35 شخصا في المجموع (...) أحدهم في حالة خطيرة"، موضحا أن المصاب بجروح خطيرة "في حالة توقف للقلب والتنفس"، وهي عبارة تستخدمها السلطات عادة قبل أن يؤكد طبيب الوفاة.
من جهتها، تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن شخص عالق تحت القطار. وقالت إنه قد يكون سائق الشاحنة.
وذكرت القناة العامة اليابانية "ان اتش كي" أن هذا الشخص مصاب بجروح بالغة، لكن كل الجرحى الآخرين إصاباتهم طفيفة.
ووقع الحادث على خط يربط بين طوكيو والضاحية الكبيرة بين محطتي كاناغاوا شينماشي وناكاكيدو في ضاحية يوكوهاما.
وينشط رجال الإنقاذ والشرطة في المكان حول حطام عربة القطار المتضررة كما تظهر مشاهد التقطت من مروحية وبثتها قناة "ان اتش كي". وتظهر عربة القطار في الصور محطمة ومقلوبة. كما يبدو دخان أسود يتصاعد من الشاحنة.
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