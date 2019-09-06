غدًا.. الرئيس الأفغاني يزور واشنطن للقاء ترامب

أكدت مصادر أفغانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، سيتوجه إلى واشنطن غدا لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية التلفزيونية

عن المصادر، قولها إن وفدا يتكون من 13 عضوا سوف يرافق الرئيس الأفغاني خلال زيارته.وتأتي زيارة عبد الغني إلى واشنطن بعدما أعربت كابول عن إحباطها حيال صفقة سلام اتفقت عليها واشنطن وطالبان من حيث المبدأ، وفي وقت يواصل فيه الأمريكيون الضغط من أجل إجراء مفاوضات داخل أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 28 سبتمبر.