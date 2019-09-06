ترامب: العقوبات المفروضة على إيران مستمرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة وقف نشاطات إيران التيتهدد حرية الملاحة والتجارة في منطقة الخليج.
أشار البيت الأبيض - في بيان -إلى أن ترامب جدد - خلال اتصال هاتفي مع ماكرون - رفضه لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران في الوقت الحالي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة.
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