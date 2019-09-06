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الدفاع الأمريكية تنفي التخطيط لاحتجاز الناقلة الإيرانية

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 قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن بلاده لا تخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1)، التي تقع في قلب النزاع

بين طهران والقوى الغربية.

 أشار إسبر - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أنه

يؤيد جهود فرنسا ودول أخرى لحمل إيران على إجراء محادثات مع الدول المعنية بذلك، مضيفًا "إذا كان الفرنسيون وغيرهم يستطيعون دفع الإيرانيين للحضور إلى الطاولة للتحدث، فهذا أمر جيد".
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