الصين تتعهد بإنهاء احتجاجات هونج كونج بالقانون

تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، اليوم الجمعة، بإنهاء ما سماها الفوضى في هونج كونج في إطار القانون.
وقال لي، في أول تعليق له على الاضطرابات في هونج كونج أثناء لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن "الصين تتمتع بالحكمة اللازمة للتعامل مع الاحتجاجات على أساس القانون".
بدورها، قالت المستشارة الألمانية، التي تقوم بزيارة تستمر لثلاثة أيام إلى الصين، إنها ترحب بالخطوة التي اتخذتها هونج كونج هذا الأسبوع بسحب مشروع القانون المثير للجدل رسمياً والذي شكل محور استياء المتظاهرين.
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وأضافت ميركل: "آمل الآن أن يشارك المتظاهرون في الحوار".
وطلب قادة من الحركة الاحتجاجية عقد لقاء مع ميركل أثناء زيارتها. ومع ذلك، قال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إن المستشارة لا تعتزم عقد لقاء معهم.
ووقعت ميركل ولي مجموعة من 11 اتفاقاً في مجالات مختلفة مثل الطيران، والسيارات، والطاقة النظيفة، والمالية والتعليم، وذلك مع بداية الزيارة التي من المقرر أن تركز بشكل كبير على قضايا التجارة بين ألمانيا والصين.
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