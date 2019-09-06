وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن 95 عاماً

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر 95 عاماً، على ما أعلن الرئيس إيمرسون منانجاجوا اليوم الجمعة.

وكتب منانجاجوا، في تغريدة على "تويتر"، "أعلن، ببالغ الحزن، وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".

وتابع "كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصر لعموم أفريقيا كرّس حياته لتحرير (...) شعبه. لن ننسى أبداً إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام".

وتولى روبرت موغابي حكم البلاد، التي كانت تعرف سابقاً باسم روديزيا، عند استقلالها عام 1980 وحتى 2017.

Advertisements

وأجبر موغابي على الاستقالة في نوفمبر 2017 بعد 37 عاماً في الحكم بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم تحت ضغط احتجاجات شعبية.

وكان الرئيس السابق يُعالج من مرض لم يتم الكشف عنه في سنغافورة منذ إبريل من العام الجاري.

وفي أوائل أغسطس الماضي، قال الرئيس منانجاجوا إن موغابي نقل إلى مستشفى بالخارج وأشار إلى أنه في سبيله للشفاء.