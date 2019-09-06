أعلن رئيس وزراء الباهاما هوبير مينيس، ارتفاع الحصيلة المؤقّتة للضحايا الذين قضوا في الأرخبيل جرّاء مرور الإعصار المدمّر "دوريان" إلى 30 قتيلاً.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 20 شخصاً، غير أنّ السُلطات تخشى أن يُصبح العدد أعلى من ذلك بكثير بعد إنهاء عمليّات الإغاثة.
وقال مينيس، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، إنّ الإعصار خلّف دماراً في الباهاما سيستمرّ أثره "لأجيال".
وقالت الأمم المتحدة، من جهتها، إنّ زهاء 70 ألف شخص "يحتاجون إلى مساعدة فوريّة".
اقرأ أيضاً... الإعصار "دوريان" يضرب الساحل الأميركي مصحوباً بأمطار غزيرة
كما أدى الإعصار، الذي صاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، إلى تدمير أكثر من 13 ألف منزل وتشريد مئات الآلاف.
بعد الباهاما، توجه الإعصار "دوريان"، الذي بات من الدرجة الثانية، إلى السواحل الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة إعصار دوريان في الباهاما إلى 30 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.