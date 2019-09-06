ارتفاع حصيلة إعصار دوريان في الباهاما إلى 30 قتيلاً

أعلن رئيس وزراء الباهاما هوبير مينيس، ارتفاع الحصيلة المؤقّتة للضحايا الذين قضوا في الأرخبيل جرّاء مرور الإعصار المدمّر "دوريان" إلى 30 قتيلاً.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 20 شخصاً، غير أنّ السُلطات تخشى أن يُصبح العدد أعلى من ذلك بكثير بعد إنهاء عمليّات الإغاثة.

وقال مينيس، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، إنّ الإعصار خلّف دماراً في الباهاما سيستمرّ أثره "لأجيال".

وقالت الأمم المتحدة، من جهتها، إنّ زهاء 70 ألف شخص "يحتاجون إلى مساعدة فوريّة".

Advertisements

اقرأ أيضاً... الإعصار "دوريان" يضرب الساحل الأميركي مصحوباً بأمطار غزيرة

كما أدى الإعصار، الذي صاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، إلى تدمير أكثر من 13 ألف منزل وتشريد مئات الآلاف.

بعد الباهاما، توجه الإعصار "دوريان"، الذي بات من الدرجة الثانية، إلى السواحل الأميركية.