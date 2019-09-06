وزير دفاع أميركا: واشنطن لا تخطط حالياً لاحتجاز ناقلة إيران

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قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، إنه ليست لديه حالياً خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1 التي تأتي في قلب نزاع بين طهران وقوى غربية.

وقال إسبر للصحافيين في لندن ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة “نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر”.

وأوقفت ناقلة النفط الإيرانية التي تترصدها الولايات المتحدة نظام التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، ما أدى إلى تجدد التخمينات والشكوك بأنها بصدد التوجه إلى سوريا.

وقامت الناقلة “أدريان داريا 1″، التي كانت تعرف باسم “غريس 1″، بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها مساء الاثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك.

وكان موقع تتبع السفن، مارين ترافيك، أظهر في وقت سابق الاثنين، أن الناقلة تباطأت قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن أفادت تقارير عدة بأنها في صدد التوجه نحو ميناء طرطوس السوري.

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وكان نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة أظهر قبل أيام توجه الناقلة لموانئ في اليونان وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الدول من قبول “أدريان داريا”. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الناقلة “أدريان داريا 1” على قائمتها السوداء.

وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في يوليو للاشتباه في أنها تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعود حكومة جبل طارق وتفرج عن الناقلة المحتجزة منذ 4 يوليو، في 15 أغسطس على الرغم من طلب أميركي سابق بمصادرتها، لتبحر منذ ذلك الحين هائمة دون وجهة محددة.

المصدر: – العربية.نت