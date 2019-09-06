فرنسا.. رجل يطعن امرأة داخل مدرسة في مرسيليا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 سبتمبر 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد مراسل العربية الجمعة أن رجلا طعن امرأة وجرح أخرى داخل مدرسة في مرسيليا. المصدر:- العربية.نت

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