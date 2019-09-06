كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزاع المنصوري: فخور بتمثيل الإمارات والعرب في الفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز يوري غاغارين بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو: "أحب أولا أن أعبر عن فخري لكوني الممثل لدولتي الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً لكوني الممثل للمنطقة العربية والأول على متن محطة الفضاء."

وأضاف المنصوري: "إنها فعلاً لمسؤولية كبيرة، وهناك الكثير لنتعلمه على متن المحطة رفقة هذا الطاقم الرائع من رواد الفضاء، وسأسعى لتذكّر كل ثانية من لحظات الانطلاق، لأنه سيكون من المهم جدا بالنسبة لي مشاركتها مع كل أبناء وطني والعالم والمنطقة العربية، لأنني أؤمن بأنه من المهم أن نشارك ما سنعيشه مع الأجيال المقبلة، وذلك لتحفيز شغفهم وحبهم للفضاء".

وكان الطاقمان الرئيسي الذي يتضمن هزاع المنصوري والروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير، والبديل الذي يضم سلطان النيادي وسيرجي ريزيكوف وتوماس مارشبيرن، عقدا مؤتمرا صحفيا أعلنا خلاله انتهاء الاختبارات النهائية قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري.

هذا وتستعد دولة الإمارات، لاستقبال حدث تاريخي في 25 من الشهر الجاري، حيث أن سيحلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيكون هزاع المنصوري (35 عامًا)، في مهمة تستمر ثمانية أيام على متن مركبة فضائية روسية من طراز "سويوز"، حيث تم اختياره من بين أكثر من أربعة آلاف مرشح إماراتي لهذه المهمة.

المنصوري: هدفنا أسمى من أجل قيم هذه الدولة

وقال المنصوري في مؤتمر صحفي، إن "العلم سيذهب (إلى الفضاء)، وأحلامنا وشغفنا لهذه الدولة ستأتي أولًا"، مضيفاً بأنه "هدفنا أسمى من أجل قيم هذه الدولة وأهدافها بالوصول إلى الفضاء".

هذا وبدأ "المنصوري" التدريب مع فريق لمحطة الفضاء الدولية في مدينة روسكوسموس ستار سيتي في روسيا، وإلى جانب جسيكا مائير من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والرائد الروسي أوليغ سكريبوشكا، وانضم هؤلاء إلى الرواد الموجودين حاليا في محطة الفضاء الدولية.

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16 مهمة علمية

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء، إن المنصوري سيجري 16 مهمة علمية، خلال جولته التي ستستغرق ثمانية أيام، بعد ذلك سيعود هزاع إلى الأرض.

برنامج الإمارات لروّاد الفضاء

وفي ديسمبر 2017، أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، برنامج "الإمارات لروّاد الفضاء"؛ لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الإمارات صاحبة الطموحات الكبيرة في مجال الفضاء، أن تصبح من الدول الرائدة عالميًا والأولى عربيًا، في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021، مسبار "الأمل" إلى كوكب المريخ، ليكون أول مسبار آلي عربي.

أول رائد فضاء عربي

وكان الأمير السعودي سلطان بن سلمان آل سعود، أول رائد فضاء عربي، عندما كان على متن مكوك فضائي أمريكي عام 1985.

وبعدها بعامين، أمضى الطيار السوري محمد فارس، أسبوعًا على متن محطة ”مير“ الفضائية التابعة للاتحاد السوفياتي.