وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، الذي حكم البلاد بقبضة حديد بين 1980 و2017، عن عمر 95 عاما، وفق ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا الجمعة.

وكتب منانغاغوا في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".

وتابع "كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصر لعموم أفريقيا كرّس حياته لتحرير (...) شعبه. لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام".

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن "موغابي توفي في سنغافورة، حيث كان كثيرا ما يتلقى العلاج هناك في السنوات القليلة الماضية".

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وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا السابقة عند استقلالها عام 1980.

وأجبر موغابي على الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم.