مادورو يحض القضاء على ملاحقة غوايدو

حضّ ​رئيس فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​، ​القضاء​ على ملاحقة المعارض ​خوان غوايدو​ بتهمة "خيانة الوطن" لاتهامه بالسعي لـ"تسليم" منطقة إسيكويبو الغنية في غويانا والتي تطالب بها كاراكاس إلى شركات متعددة الجنسيات.

وقال مادورو في خطاب بثته شبكة "في إي في" الرسمية "وردتنا مجموعة من الإثباتات تفيد بأن خوان غوايدو يفاوض لتسليم إسيكويبو لقاء دعم سياسي لحكومته المزعومة"، مشددا على أنه "يجب على ​النيابة العامة​ التحرك سريعا لأن هذه جريمة خيانة للوطن".

ويجري القضاء عدة تحقيقات بحق رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا في كانون الثاني واعترفت بصفته هذه خمسون دولة بينها ​الولايات المتحدة​.