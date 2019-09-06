نبيل نقولا: كفى ظلم وسرقة لاموال المواطنين

رأى النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ايكوشار سقط ودون رجعة ومن يحاول اليوم احياءه سيتعرض للملاحقة الشخصية حسب استشارة هيئة التشريع والاستشارات واحكام ​مجلس شورى الدولة​. كفى ظلم وسرقة لاموال المواطنين خلال 60 عاما"، مشددا على ان "القانون الصادر عن ​مجلس النواب​ سنة 2006 واضح وصريح ولا يمكن نقضه وهو اعادة الحقوق".

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