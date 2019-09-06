مصلحة الليطاني: قطع وعزل خطي أولي بيت الدين للصيانة الأحد

أعلنت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​" عن قطع وعزل خطي أولي - ​بيت الدين​ 66 ك.ف. بعد غد الأحد، من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية على هذين الخطين".

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