الترشيشي: لازالة العوائق الموجودة على الطريق البرية لتسهيل عملية التصدير

رحب رئيس تجمع ​المزارعين​ والفلاحين في ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ في بيان بالأخبار التي تلقاها من مدير عام ​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​ بأن الوفد الأردني سيصل الى ​لبنان​ بتاريخ 7/10/2019 وذلك لتجديد الاتفاق بين البلدين الذي اصبح عمره اكثر من خمسين سنة، وهو يتجدد عاما بعد عام لما فيه من مصلحة الطرفين.

وتمنى "ان يكون من اولويات الاتفاق للتصدير كميات من البصل و​البطاطا​". وتمنى من المسؤولين في لبنان ازالة العوائق والصعوبات الموجودة على الطريق البرية عبر ​معبر نصيب​ و"ذلك لتسهيل عملية التصدير التي ستنقرض وتنتهي اذا ما بقينا على هذا الحال".

وأوضح انه "نصدر حوالي 10 او 12 شاحنة منتوجات زراعية تقدر بثلاثمئة طن يوميا. اما قبل عام 2015 فكانت 100 الى 120 شاحنة اي حوالي 3000 طن عبر معبر نصيب الحدودي يوميا، ولذلك نطلب من المسؤولين الا يتأخروا عن تسهيل مرور ​الشاحنات​ والغاء ​الضرائب​ المفروضة دون وجه حق على كل شاحنة تمر عبر الطريق البرية".