المطران الحاج: عاشوراء مدرسة انسانية نتبناها مسلمين ومسيحيين

إعتبر مطران صور للمورانة ​شكرالله نبيل الحاج​، في كلمة له خلال مجلس عاشورائي أقامته حركة "أمل" - إقليم جبل عامل في اليوم الخامس من محرم، في ساحة الامام الصدر "القسم" في ​مدينة صور​، "أن وقوفي اليوم هنا ما هو الا رسالة وفاء واخلاص لسماحة الإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​ الذي بثورته الفكرية والإنسانية الساعية لخدمة ​الانسان​ واحلال السلام والرحمة بين الجميع يتشابه مع ثورة الإمام الحسين".

ورأى أن "الحسينيين كما الإمامين الحسين والسيد موسى الصدر يكفرون من يستخدم الدين كوسيلة للوصول الى السلطة واشباع شهواته الدنيوية والمادية"، مشددا أن "الكفر لا يقتصر على الاساءة الى الله، بل على بسط الظلم والاستبداد وهذا المشهد يعد مخيفا"، مشيرا الى أن "صراع الايمان والكفر يمتد على مساحة التاريخ مما يجعل ​عاشوراء​ مدرسة ذات قيم انسانية نتبناها جميعا في هذا الوطن مسلمين ومسيحيين، لبنان الذي قال عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني انه رسالة للعالم أجمع".

وأكد المطران الحاج أن "واقعة استشهاد ​الامام الحسين​ وموقف ​السيدة زينب​ يتقاطع ويتشابه مع واقعة صلب ​السيد المسيح​"، لافتا الى ان "نتعلم من هذه الواقعة قيمة الرجاء خاصة في ساعة الألم والحزن والسقوط والظلم وحملة الغاء الاخر لنا وغيرها من المحن". وختم بالاشارة الى ان "كوننا معتنقين لدين الانسانية ينبغي أن نكون بمختلف طوائفنا ومذاهبنا مخلصين للنهج الحسيني"، مؤكدا "أننا بحاجة يوما بعد يوم لرؤية الجمال في الشهادة في سبيل الحق وتحقيق السلام وزرع الطمأنينة وخدمة الناس".