الشرطة الفرنسية تعلن توقيف المشتبه في تنفيذه عملية الطعن داخل أحد مدارس مارسيليا

اعلنت ​الشرطة الفرنسية​ توقيف المشتبه في تنفيذه عملية الطعن داخل أحد مدارس مارسيليا. وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تحدثت عن سقوط جريحين في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا، ولفتت الى ان دوافع الهجوم لا زالت مجهولة.

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