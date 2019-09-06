وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

أعلن رئيس ​زيمبابوي​ ​إيمرسون منانغاغوا​ اليوم وفاة الرئيس السابق ​روبرت موغابي​ الذي حكم البلاد بين 1980 و2017 عن عمر 95 عاما. وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن الرئيس السابق لزيمبابوي موغابي توفي في سنغافورة حيث يتلقى العلاج منذ سنوات عدة ومكث فيها طويلا.

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