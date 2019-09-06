أوضحت ​شركة كهرباء قاديشا​ في بيان حول انقطاع ​التيار الكهربائي​ في منطقة ​الميناء​ أنه "على اثر احتراق محطة الميناء الاقليمية التي تغذي المدينة بكاملها بالتيار الكهربائي، وانقطاع التيار بشكل تام عن المدينة، تعمل الفرق الفنية في الشركة ليل نهار، وتبذل أقصى جهودها، تمهيدا لاعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن الى المدينة".

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كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء قاديشا:نعمل على اعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت الى الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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