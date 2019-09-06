فنيش: ننظر لموقف الحريري بايجابية والمقاومة ملتزمة بالقرار 1701

أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة الوزير ​محمد فنيش​، "أن كلامه في ​مجلس الوزراء​ كان رداً على من حاول تحريف موقف السيد نصرالله للإيحاء بأن ​المقاومة​ لم تعد تلتزم بالقرار1701 ولا احترام قواعد الاشتباك التي تحكم الوضع على الحدود"، مضيفاً ان " السيد نصرالله قال إنه في حال اعتدى ​العدو الاسرائيلي​ وخرق ​القرار 1701​ فلن نلتزم بالقواعد القائمة على ​الخط الأزرق​ ولسنا نحن مَن اعتدى، ونحن ملتزمون القرار 1701 " .

وأشار فنيش في حديث صحافي، الى ان "من لديه هذا الحرص على المصلحة الوطنية وعدم جر ​لبنان​ الى الحرب كان الأجدى به العمل على مطالبة رعاة إسرائيل وقف هذا العدوان وليس تحميل لبنان المسؤولية" لافتا الى " أن رد ​الحريري​ على هذا الكلام في مجلس الوزراء وفي جلسة سابقة وفي ​مجلس الدفاع الأعلى​ هو الذي يمثل موقف الحكومة وليس طرفاً واحداً ".

وعن موقف الحريري في مقابلته الأخيرة، أكد فنيش "ان ما يهمنا هو موقف الحريري في لبنان وداخل المؤسسات ونأخذ موقف الحريري بإيجابية وهو حمّل المسؤولية الى العدو الاسرائيلي منذ البداية" ، مشيراً الى "أن موقف بعض الأطراف في الحكومة من خلال ايجاد تبريرات للعدوان وغطاء له وتحميل مسؤولية للمقاومة لا يخدم مصلحة البلد" .