خريس: رعاية الأجيال رد مميز على الانحراف السلوكي

اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس ان الحركة الكشفية وخاصة كشافة الرسالة الإسلامية هي المكان الصحيح والمميز لزرع الثقافة الصحيحة والتربية الوطنية والإجتماعية وهي رد طبيعي على مواجهة التحديات التي يعاني منها المجتمع وخاصة تحدي تفشي ظاهرة المخدرات.
اضاف النائب خريس خلال إلقائه كلمة حركة امل التي بلدة برج رحال بالمسيرة الحسينية التي نظمتها جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بالمنطقة الرابعة، ان هذه المسيرة الحسينية التي يشارك فيها الاطفال والرجال والنساء هي الصورة نفسها عندما نظمت حركة امل مسيرة حسينية اثناء الإحتلال الإسرائيلي التي تحدت الكيان الصهيوني ورفعنا يومها اقوال الإمام القائد السيد موسى الصدر( التعامل مع إسرائيل حرام و اسرائيل شر مطلق) وكان الانطلاق والثبات كله من خلال النهضة والثورة الحسينية لان العالم اليوم ومنذ واقعة الطف يتعلم من الحسين وأصحاب الحسين الثبات والفداء و قول الحق امام السلطان الجائر.
وشدد النائب خريس على ضرورة أن يقوم الأهالي بتنسيب أطفالهم للكشاف لان الكشاف مدرسة لتربية الاجيال.
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