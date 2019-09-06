إيران تتخذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها النووية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty منشأة نطنز النووية في إيران

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ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير.

وكانت قد طالبت فرنسا إيران بالامتثال بكافة بنود الاتفاق النووي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه أمر بالتخلّي عن كل القيود المفروضة على البحث النووي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، مشيرا إلى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية.

وكان روحاني قد قال في وقت سابق عبر التلفزيون الإيراني الرسمي إن "منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) تلقّت أمراً باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلّي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال"، وذلك في سياق إعلانه "المرحلة الثالثة" من خطّة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نصّ عليها الاتفاق الدولي الموقّع العام 2015.