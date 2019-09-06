شكرا لقرائتكم خبر عن ما أول درس سياسى ينبغى على الطلاب دراسته؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل السياسة أهمية كبرى فى أوضاع البلاد، وتتزايد أهميتها لحل الأزمات العالمية وبالتالى فإن تدريسها يصبح مهمًا للغاية، خاصة المبادئ الأساسية، ولكن يظل السؤال ما أول درس سياسى ينبغى على الطالب أن يدرسه فى المدرسة؟

فى هذا السياق يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أول درس سياسى ينبغى أن يتعلمه الطلاب فى المدارس هو حب الوطن على اعتبار أنه مدخل لكافة المفاهيم والقيم الوطنية التى نحاول غرسها فى نفوس وأذهان الطلاب فى مرحلة متقدمة، على أن يكون حب الوطن منطلقا للإعداد السياسى المتدرج من وعى سياسى وتثقيف سياسى للتطورات التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو.

ويضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من الضرورى التركيز على مادة التاريخ المصرى المعاصر بكل ما يحمل من دلالات حقيقية على عظمة هذا الشعب، وربط هذه المادة بالتربية الوطنية، على أن تكون مادة نجاح ورسوب مع العمل على بناء منظومة وطنية من معطيات مصرية بالأساس، ومصرنة الفكر السياسي والتنشئة المجتمعية لطلاب المرحلة الإلزامية، وما يليها، وأن يمد ذلك إلى مراحل التعليم الأخرى.

