مديرية لميناء الداخلة

يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي ينعقد اليوم، المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي. المشروع يعتبر واحدا من أضخم المشاريع التي قرر المغرب إقامتها في الصحراء، ويعوّل عليه لتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة للمنطقة.

موقع الميناء سيكون 30 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الداخلة، وسيتحول بعد إنجازه إلى منصة تجارية لربط دول غرب إفريقيا بالعالم، مع تثمين الثروات السمكية المغربية من خلال بنيات صناعية جديدة ستقام جوار الميناء لتصنيع وتخزين الأسماك.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 10 ملايير درهم، فيما كانت الوزارة قد أطلقت متم العام الماضي كلا من الدراسة التقنية الأولية والدراسة الجيو تقنية.