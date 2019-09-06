مفاجأة في عقد ميسي مع برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستطاعته فسخ عقده مع فريقه برشلونة الإسباني، في نهاية أي موسم.
وبحسب ما نقلته صحيفة "آل باييس" الإسبانية، فإن "البرغوث" لن يكون مضطرا للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهي عقده الحالي مع البارسا، حيث أنه بإمكانه فسخ العقد في نهاية كل شهر حزيران/يونيو، والذي كان قد وقع عليه في 2017.
وسيعتمد فسخ العقد فقط على ميسي، قائد برشلونة، الذي جدد عقده مع البلوغرانا 8 مرات منذ 2005.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من داخل برشلونة "اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم.. هكذا اتفق الطرفان".
وأوضحت أن هذا الشرط في العقد، يسمح لميسي (32 عاما) بالرحيل عن برشلونة، طالما كان ذلك خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره بالأرجنتين.
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