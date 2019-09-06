مانشستر سيتي يراقب 3 لاعبين من الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يراقب 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، سعيًا نحو التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، يريد التعاقد مع مدافع جديد، بسبب أن إيميريك لابورت تعرض لإصابة في الركبة، وقد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن غوارديولا يوجه أنظاره صوب الثلاثي أليسيو رومانيولي (ميلان)، كاليدو كوليبالي (نابولي) وميلان سكرينيار (إنتر ميلان)، كي يدعم الخط الخلفي للسيتي، للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعبين الثلاثة يلعبون أدوار حاسمة مع أنديتهم، ومن الصعب التخلي عنهم في كانون الثاني/يناير المقبل.
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