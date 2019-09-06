بالصور: العثور على أفعى حديثة الولادة برأسين يتحركان بشكل مستقل

عثر على أفعى حديثة الولادة برأسين في باين بارينز بولاية نيوجيرسي الأميركية، وهو الأمر الذي يبدو مشابها لما نشاهده في أفلام الخيال العلمي.

وقال بوب زابالورتي المدير التنفيذي لقسم الزواحف والبرمائيات في مقاطعة بيرلنغتون إن الأفعى لها مخين، وكل رأس يتحرك بشكل مستقل عن الآخر. وقال بوب زابالورتي المدير التنفيذي لقسم الزواحف والبرمائيات في مقاطعة بيرلنغتون إن الأفعى لها مخين، وكل رأس يتحرك بشكل مستقل عن الآخر. وعثر موظفان في المنظمة على الأفعى في عش، حيث ولدت أفعى من نفس النوع أواخر الشهر الماضي. Advertisements وأوضح زابالورتي أنها الأفعى الوحيدة برأسين التي عثر عليها في نيوجيرسي. وتابع أن الأفعى على الأرجح لن تنجو في البرية لأن رأسيها يمكن أن يعلقا في شيء. وسيقوم قسم الزواحف والبرمائيات برعاية الأفعى.

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