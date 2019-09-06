مطربة عالمية تعتزل الفن بشكل مفاجئ... وتثير ضجة كبيرة

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فاجأت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، جمهورها، الخميس، بإعلان اعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة".
ووجهت ميناج، (36 عاما)، رسالتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليونا عبر موقع "تويتر" رغم أنه لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة، وكتبت في تغريدة: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".
وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها "الجمعة الوردية" (بينك فرايداي) وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.
وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأميركيات القلائل، بست جوائز موسيقية أميركية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في"أميركان أيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.
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