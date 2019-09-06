مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 ملايين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني لأكثر من 2300 متقاعد".

وأضاف أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".